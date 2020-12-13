الهيئة الانتخابية الأمريكية تجتمع غداً لإعلان اسم سيد البيت الأبيض

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

من المقرر أن يدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم، غداً الاثنين، عندما تجتمع الهيئة الانتخابية، بحسب ما ينص الدستور لإضفاء صفة رسمية على فوز جو بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتاً للرئيس دونالد ترمب.

ومن ثم يجتمع الكونغرس في 6 يناير لفرز الأصوات الانتخابية، والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائب الرئيس.

يأتي ذلك فيما شارك المئات من مؤيدي الرئيس ترامب في تظاهرة بالعاصمة واشنطن، رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتجمَّع المتظاهرون في شوارع العاصمة، قبل يومين من تصويت المجمع الانتخابي على فوز جو بايدن بالرئاسة، مطالبين بأربع سنوات إضافية للرئيس ترمب.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، إلا أنها بدت أقل مقارنة بالمظاهرات المؤيدة لترمب قبل شهر.

يُذكر أنه بعد قرار المحكمة العليا الأخير، قال الرئيس ترمب، أمس السبت، في تغريدة عبر “تويتر” إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما أكد مرة أخرى أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.

