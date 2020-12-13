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هل يصح المسح على الجوارب التي بها خروق؟.. الخثلان يوضح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم المسح على الجوارب التي فيها خروق.
وقال الشيخ الخثلان: “إذا كان الخرق كبيراً لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيراً فيتسامح فيه”.
وأضاف الخثلان: “أن غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيراً منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروقٌ يسيرة”.
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