2020-12-13

هل يصح المسح على الجوارب التي بها خروق؟.. الخثلان يوضح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم المسح على الجوارب التي فيها خروق.

وقال الشيخ الخثلان: “إذا كان الخرق كبيراً لا يصح المسح على هذه الجوارب أما إذا كان الخرق يسيراً فيتسامح فيه”.

وأضاف الخثلان: “أن غالب خفاف الصحابة لا تخلو من خروق يسيرة وكثيراً منهم كانوا من الفقراء ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن الخفاف التي فيها خروقٌ يسيرة”.

