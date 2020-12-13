هل يُلزم الأشخاص بالحصول على لقاح كورونا سنوياً؟

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، على استفسار حول مدى إمكانية الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد بشكل سنوي.

وبيّن الدكتور العنزي في مداخلة مع برنامج “تواصل” على قناة “الرسالة”، أن فيروس “كورونا” مرض جديد وتظهر بشكل دوري معلومات عنه خاصةً فيما تتعلق بتجدد المرض سنوياً مثل الإنفلونزا من عدمه.

وأضاف أن مسألة أخذ اللقاح كل عام سيحدده عودة الفيروس وظهوره بشكل موسمي مثل الإنفلونزا العادية، أو اندثاره واختفائه مثل إنفلونزا الخنازير.



