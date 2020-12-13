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البيئة تحذر: تناول الجراد المنتشر بالمملكة يسبب التسمم
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشهراني، من تناول الجراد المنتشر هذه الأيام في المملكة.
وأوضح الشهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجرى مكافحة الجراد عبر رشها بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله.
وأضاف المهندس محمد الشهراني أن تناول الإنسان للجراد يؤثر على صحته وقد يتسبب في إصابته بالتسمم، موضحاً أن الوزارة تحذر بشكل مستمر من تناول الجراد.
وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تناول بعض الأشخاص للجراد.
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