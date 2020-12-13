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2020-12-13 أمير الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية باسم إحدى القرى متابعات الخليج 365 - الشمالية وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية باسم إحدى القرى. وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية في بيان لها أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وجه الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية باسم إحدى “القرى” بالمنطقة بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.



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