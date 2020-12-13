شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحذر: أمطار رعدية على 7 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استنادا على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول أمطار رعدية اعتبارا من غد (الإثنين) وحتى الخميس القادم، على أجزاء من المملكة، تتأثر جراءها 7 مناطق، هي (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية)، إذ يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، علاوة على رياح نشطة السرعة، مع احتمال تعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا الرياض والقصيم بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.