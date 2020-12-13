شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات جديدة ميسرة لنظام الإستئناف ونقض الأحكام الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد بعض ملامح آلية استئناف ونقض الأحكام الجديدة التي سيتم العمل بها بدءً من الشهر المقبل .
ومن المقرر الإعتماد على إجراءات ميسرة للقضاه والمترافعين وذوي الإختصاص لتنظيم الإستئناف ، كما سيتم تفعيل الإعتراض في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ .
كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على تفعسل قضاء الإستئناف بشأن تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى .
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