شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات جديدة ميسرة لنظام الإستئناف ونقض الأحكام الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد بعض ملامح آلية استئناف ونقض الأحكام الجديدة التي سيتم العمل بها بدءً من الشهر المقبل .

ومن المقرر الإعتماد على إجراءات ميسرة للقضاه والمترافعين وذوي الإختصاص لتنظيم الإستئناف ، كما سيتم تفعيل الإعتراض في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ .

كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على تفعسل قضاء الإستئناف بشأن تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى .