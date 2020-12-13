شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يكشف مدى إمكانية أخذ لقاح كورونا سنويًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، اليوم الأحد، مدى إمكانية الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس "كورونا" المُستجد بشكل سنوي.

وقال الدكتور العنزي، في مداخلة مع برنامج "تواصل" على قناة "الرسالة"، أن فيروس "كورونا" مرض جديد وتظهر بشكل دوري معلومات عنه خاصةً فيما تتعلق بتجدد المرض سنوياً مثل الإنفلونزا من عدمه.

وأوضح "العنزي" أن مسألة أخذ اللقاح كل عام سيحدده عودة الفيروس وظهوره بشكل موسمي مثل الإنفلونزا العادية، أو اندثاره واختفائه مثل إنفلونزا الخنازير.