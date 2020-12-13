شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متوقع ربكة جوية تستمر لمدة 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، نشاط الرياح السطحية المصحوبة بغبار وعواصف رعدية بالإضافة إلى ارتفاع وانخفاض في الحرارة. توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، نشاط الرياح السطحية المصحوبة بغبار وعواصف رعدية بالإضافة إلى ارتفاع وانخفاض في الحرارة. وقال الباحث إنه بداية من غدًا الأثنين إلى الخميس متوقع ربكة جوية على شمال وغرب المملكة وشمال الوسطى. وأضاف : " ابشروا هناك حالة ارتدادية أفضل واوسع منها الأسبوع القاددم إن شاء الله".

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