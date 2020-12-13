شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تحذر من توكيل شخص آخر لاستخراج السجل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للجمارك، اليوم، الأفراد من توكيل شخص آخر لاستخراج السجل التجاري بأسمائهم دون متابعة أعماله.

وأكدت أن إصدار وكالة شرعية للآخرين تعطي للوكيل الحق في استخراج سجل تجاري باسم الشخص، وممارسة الوكيل لأعمال الاستيراد والتصدير بسجله قد يعرّض صاحب السجل للمساءلة القانونية في حال قام الوكيل بأعمال غير نظامية مستغلًا بها السجل التجاري.

وشددت المديرية على الأفراد بضرورة متابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجل بأسمائهم، وعدم ترك سجلاتهم تحت تصرف شخص آخر.