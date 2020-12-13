شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرار لهطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من يوم الإثنين ١٤٤٢/٤/٢٩ ه وحتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٥/٢ ه على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( الرياض والقصيم ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.