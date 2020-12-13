شكرا لمتابعة خبر عن بمناسبة اليوم العالمي للإعاقه كليات عنيزة تشارك مركز الجفالي في تفعيل هذا الحدث العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قام سعادة المشرف العام على كليات عنيزه د.عبدالله بن صالح الشتيوي يرافقه سعادة النائب الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى وسعادة نائب مدير المسئولية الاجتماعية الدكتور قبلان الزبني بزيارة لمركز الجفالي التابع لجمعية عنيزة للخدمات الإنسانيه وذلك للمشاركة في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة وكان في إستقبالهم سعادة رئيس مجلسي إدارة الجمعية والكليات الاستاذ عبدالله بن يحيى السليم وسعادة الامين العام للجمعية الاستاذ فهد الوهيبي وسعادة مدير الجمعية الاستاذ يوسف الرميح .

حيث قام وفد الكليات بالسلام ومشاركة الاطفال المعاقين هذه المناسبة من خلال تشكيل شعار اليوم العالمي للإعاقة وتقديم الهدايا للأطفال كما شارك القسم النسائي بالكليات برئاسة مساعدة المشرف العام لشطر الطالبات الاستاذة منيرة بنت عبدالله السليم وفريق المسئولية الاجتماعية النسائي بالكليات بالسلام ايضا وتقديم الهدايا للفتيات داخل المركز.

وقد تحدث مدير الجمعية الاستاذ يوسف الرميح بهذه المناسبة قائلا ان مثل هذه الزيارة من قبل الكليات ليست جديدة في ظل التعاون المشترك بين الجمعية والكليات التي تغطيها اتفاقية سابقة وهذه الزيارة تعتبر جزء من تفعيلها مقدما شكره للكليات على هذه اللمسة الانسانية للأطفال المعاقين