السعودية تحقق ثلاثة إنجازات تعليمية دولية خلال سبعة أيام

حققت المملكة العربية السعودية ثلاثة إنجازات تعليمية دولية خلال سبعة أيام.

تمثل الإنجاز الأول في حصول المملكة العربية السعودية، في 7 ديسمبر الجاري على المركز الأول عربيًا في مجال دعم الأبحاث المتعلقة بكوفيد 19 و17 عالميًا.

وحققت المملكة، المركز الأول عربيًا والمركز السابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا؛ حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 83.4 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، وذلك بجهود وطنية بدأت منذ تفشي الجائحة على مستوى العالم.

تمثل الإنجاز الثاني، في تقدم المملكة في جميع مؤشرات الاختبارات الدولية تايمز 2019 مقارنة بنتائج اختبارات 2015.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في 8 ديسمبر الجاري، عن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل «IEA» في أكثر من 60 دولة حول العالم، ونفذته الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم، وشمل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مناطق المملكة.

وأكدت النتائج أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التحصيل الدراسي جميعها مقارنة مع العام 2015؛ حيث ارتفع متوسط درجات طلبة الصف الثاني المتوسط في الرياضيات من 368 نقطة عام 2015 إلى 394 نقطة عام 2019، وفي العلوم من 396 نقطة عام 2015 إلى 431 نقطة عام 2019.

وعن ذلك الإنجاز، أعرب وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعادته بما تحقق للمملكة من نتائج متقدمة في اختبارات التيمز للعلوم والرياضيات، مقارنة بنتائج دورة ٢٠١٥.

الإنجاز الثالث تحقق في 10 ديسمبر، بتقدم المملكة 10 مراكز عن عام 2019 في مؤشر المعرفة العالمي من بين 138 دولة يشملهم المؤشر.

وقفز التعليم السعودي إلى المرتبة «42» من بين «138» دولة والمرتبة «12» عالميًّا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، حيث تقدمت المملكة 10 مراكز عن 2019م، وتقدمت 24 مركزًا عن 2018م.

وقال وزير التعليم، آل الشيخ: إن المملكة حققت تقدمًا يعدّ قفزة في هذا المؤشر على المستوى الدولي في سبعة مجالات، هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والبيئات التمكينية، حيث بلغ المؤشر العام للمملكة «50,9» وهو أعلى من المتوسط الدولي بقرابة أربع نقاط؛ حيث يبلغ المتوسط الدولي «46,7»، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه التعليم تحقيق المراكز المتقدمة عالميًّا وفقًا للمؤشرات والمقاييس الدولية، وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لتحقيق الريادة العالمية.