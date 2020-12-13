إنكار للواقع.. آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون لدعمه بواشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الخسائر المتوالية للقضايا المشككة بنزاهة الانتخابات الأمريكية واعتماد الولايات للنتائج مازال أنصار الرئيس دونالد ترامب ينكرون ذلك.

وتظاهر آلاف الأمريكيين، السبت، في شوارع واشنطن دعما لترامب ومزاعمه بتزوير الانتخابات، دون أن يكترثوا لرفض المحكمة العليا طعون ترامب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصة لإبطال نتيجة الانتخابات.

وتجمع الآلاف في ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى.





وظهر بين المؤيدين لترامب يعض الاشخاص الذين ارتدوا زيا عسكريا وسط هتافات "4 سنوات أخرى للرئيس".

لكن المتظاهرين أصروا كما يفعل ترامب بشكل متكرر على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات، كما أشار بعضهم إلى "تدخل أجنبي" و"برنامج الكتروني" قام بمحو ملايين الأصوات للرئيس.



وكتب ترامب على "تويتر" السبت: "واو! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة" الانتخابات، لم أكن على علم بهذا لكنني سأذهب لرؤيتهم".

وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الأبيض وحلقت فوق الحشد الذي كان ينشد النشيد الوطني. قبل أن يتوجه الرئيس المنتهية ولايته الى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.

وصادقت جميع الولايات على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتا، فيما سيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسميا الإثنين.