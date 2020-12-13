" أبشر أفراد " يفعل الهوية إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أتاح تطبيق أبشر للأفراد الجديد خدمات إضافية، أهمها هوية المواطن التي تتيح للمستخدم في حال نسيان الهوية العادية وجودها بشكل إلكتروني على التطبيق. أتاح تطبيق أبشر للأفراد الجديد خدمات إضافية، أهمها هوية المواطن التي تتيح للمستخدم في حال نسيان الهوية العادية وجودها بشكل إلكتروني على التطبيق. ويتيح التطبيق أيضًا تجربة متخصصة تسهل استعراض جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالمستخدمين وبأفراد العائلة. كما يمكن من خلال النسخة الجديدة تفعيل البصمة في تسجيل الدخول لزيادة الأمان عند تنفيذ الخدمات.

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