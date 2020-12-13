شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..خوجة عن تأثير اقتحام جهيمان للحرم على الإعلام: " كله راح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، عن تأثير واقعة اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي، على وزارة الإعلام، مؤكدا أنها تعرضت لنكسة.
وقال خوجة، إن الوزارة منعت الأغاني والأفلام بعد واقعة اقتحام الحرم المكي، كما توقف ظهور المذيعات، وتوقفت كل الأعمال الفنية التي كان يبثها التلفزيون السعودي.
وأشار إلى أن الصحوة ساهمت في التأثير على وزارة الإعلام في تلك الفترة، عن طريق الخطب الرنانة.
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