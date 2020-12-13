شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عبدالعزيز خوجة يكشف سبب مكالمات الملك فهد له يوميًا في الثانية صباحًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، تفاصيل مكالمة وردته من الملك فهد رحمه الله بسبب خبر.

وقال خوجة، إنه عندما كان وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، ورده اتصال من الملك فهد في وقت متأخر وسأله عن خبر سياسي مغلوط سمعه في الإذاعة ، وذلك عندما كان ولياً للعهد.

وأوضح أنه وقتها لم يكن يتابع الإذاعة، ومن ثم اتصل بالمسؤولين لمعرفة التفاصيل، ثم رجع إلى الملك فهد وأخبره بالأمر، مؤكدا أن الملك كان يتابع كل شيء، ويتفاعل مع الأخبار المحلية والعالمية، وحتى المسلسلات كان يحرص أن تعرض بصورة معينة.

وأشار إلى أن الملك ظل يتصل به يوميا عند الساعة الثانية صباحا، ويتحدث معه حول ملاحظاته على بعض ما يرد في الإذاعة والتلفزيون والصحف، وهو ما جعله يحرص على الإلمام بكل التفاصيل مهما كانت كبيرة أو صغيرة.