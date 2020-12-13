شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يفاجئ عاملًا أمينًا أعاد له حقيبته المفقودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فاجأ مواطن، عاملا أعاد له حقيبة يده التي فقدها في أحد ورش إصلاح السيارات، بتصرف غير متوقع.

وكان العامل قد ترك رقم صاحب الحقيبة في أكثر من مكان للبحث عنه لإعادة حقيبته، والتي بداخلها مبلغ مالي قدره 6500 ريال.

وبعد أن استلم المواطن حقيبته، قرر منح العامل كامل المبلغ الموجود فيها وذلك مكافأة له على أمانته.