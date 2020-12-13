شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المواطن الذي عثر على 15 كيلو ذهب عائم بالوجه: " كنت أبغى أرميه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن محمود أبو سالم، تفاصيل العثور على 15 كيلوجرام من الذهب العائم، أثناء خروجه في نزهة مع أسرته في الشاطئ بالوجه في تبوك.

وأوضح أبو سالم، أن ابنه كان يلهو بالبحر، وعثر على مجموعة من الأحجار، عائمة على الشاطئ، فأتى بها إليه.

وأكد أنه أخبر ابنه بأن يترك تلك الأحجار ويرميها، لكنه بعد ذلك اتصل بالرحالة محمد الحضري، والذي أكد له أنها " عنبر " ، إذ يبلغ سعر الكيلو من العنبر الأسود نحو 110 آلاف ريال، والترابي 145 ألفاً، والأحمر 170 ألفا.