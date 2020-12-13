هل طق الرقبة خطر عليها؟ خبير علاج طبيعي يجيب (فيديو)

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كشف خبير حاصل على زمالة الأكاديمية الأمريكية للعلاج الطبيعي، الدكتور محمد الرويلي، أن طق الرقبة ليس خطيرًا طالما تم بمعرفة شخص مُدرب.
وأوضح، خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن الحديث عن تسبب طق الرقبة في مشكلات صحية خطيرة يعتمد في الأساس على بعض تقارير الحالات، مشيرًا إلى أن تلك الحالات نادرة جدًا ولا تحدث سوى مرة واحدة لكل 6 ملايين عملية طق للرقبة.
ورد الرويلي على بعض المزاعم التي تدعي خطورة استخدام الجوالات على الرقبة، حيث أكد أنه لا يوجد أدلة قاطعة في هذا الصدد، مؤكدًا أن هناك دراسة أكدت أنه ليس هناك علاقة بين الجوالات وآلام الرقبة أو نوباتها.
Source akhbaar24.argaam
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