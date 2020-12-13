رياضي / الزمالك يتغلب على المقاولون العرب بالدوري المصري لكرة القدم



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

فاز فريق الزمالك على ضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الكلية الحربية ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة

وبهذه النتيجة حصد الزمالك ثلاث نقاط، بينما بقى المقاولون العرب بلا رصيد من النقاط.

// انتهى //

02:00ت م

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‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الكلية الحربية ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة حصد الزمالك ثلاث نقاط، بينما بقى المقاولون العرب بلا رصيد من النقاط.// انتهى //02:00ت م0104

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