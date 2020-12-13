شكرا لقرائتكم خبر عن امير الحدود الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع السخرية من إحدى القرى والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل المتضمن التهكم والسخرية باسم إحدى القرى بالمنطقة بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.

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