شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم كورونا حسب المراحل والفئات المستهدفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال لقاح فيروس كورونا، خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وبيَّنت الوزارة أنه جرى، أمس، تسجيل 239 حالة شفاء جديدة، من فيروس «كورونا» ليصل عدد المتعافين إلى 350.347 حالة.

وأضافت إنه جرى تسجيل 166 إصابة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359.749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 517 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 6036 حالة، بإضافة 13 وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 32.958 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة»، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.