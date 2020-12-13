شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع مدارس بطاقة 3000 طالب شرق المدينة والان نبدء بالتفاصيل
ويشمل العقد إقامة مشروع تعليمي على طريق هلال بن أمية شرق المدينة المنورة، ليقدم برامج تعليمية مميزة في بيئة جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم، وتتلاءم مع البيئة التعليميّة لإثراء المحتوى العلمي والتقني، ومواكبة التطّور العلمي ضمن بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والمنافسة بفكر عصري.
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