شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 169 كيلو متر «طرق» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس بحضور وزير النقل م. صالح الجاسر، 168.8 كيلو متر من الطرق، كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير طريق متنزه البيضاء البري بمرحلتيه الأولى والثانية.

وشملت المشاريع طريق المدينة المنورة - حائل المزدوج المباشر بطول 124.4 كيلو متر، وجزء من مرحلة مشروع طريق المدينة المنورة - العلا - تبوك السريع بطول 37.4 كيلو متر، الذي يخدم أحياء المخططات السكنية شمال غرب منطقة المدينة المنورة وصولًا إلى بعض الهجر والأحياء «بواط والمليليح والمندسة» عن طريق ربطه بطريق المندسة - الفقعلي - بواط، بالإضافة إلى جزأين من طريق الملك خالد «الدائري الثالث»، حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق الخليل - البيضاء حتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة - حائل المباشر، بطول إجمالي يبلغ «1.8» كيلو متر والجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي من تقاطعه مع طريق المدينة المنورة - ينبع السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة شاملًا كل أعمال التقاطع من منحدرات دورانية واتجاهية ومحولات انتقائية بطول «5.3» كيلو متر، ومشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع، الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالإضافة لخدمته الأحياء المجاورة له. من جهتهم، قدم رؤساء هيئات الطيران المدني والموانئ والنقل العام عددًا من العروض أمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة وذلك حول آخر المستجدات المتعلقة بالقطاعات في المنطقة.

وأوضح وزير النقل أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وأنها حريصة على إيجاد السبل الكفيلة لتسريع إنجاز جميع المشاريع، التي تخدم أهاليها وزوارها، كما أنها تعكف على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين من خلال التباحث حول الآليات الجادة، التي تضمن إنجاز مشروعات الطرق في مناطق المملكة كافة على أكمل وجه بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.

حضر التدشين ووضع حجر الأساس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح ورئيس الهيئة العامة للموانئ م. سعد الخلب ونائب وزير النقل لشؤون الطرق م. بدر الدلامي وأمين منطقة المدينة المنورة م. فهد البليهشي وعدد من المسؤولين.