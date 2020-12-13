شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعالج 32.766 مريضا بـ «العمى» في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي 4595 عملية جراحية متفرقة في مجال مكافحة العمى والأمراض المسببة له، إضافة لتوزيع 6.882 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 32766 فردًا في اليمن، والسودان، وبنجلاديش، ونيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

ففي اليمن، نفذ فريق المركز 1750 جراحة في محافظتي المكلا وعدن، كما قام بالكشف على 6047 مريضًا مع توزيع أكثر من 1731 نظارة طبية للحالات، التي لا تستدعي التدخل الجراحي.

أمّا في السودان، فقد أجرى أطباء المركز 800 عملية جراحية، والكشف على 5000 حالة، إضافة لتوزيع 800 نظارة طبية وقطرات خاصة للأعين، وذلك في ولايات الخرطوم، وأم درمان، والكلاكلة، ومدني.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي في مدينتي رانجبور وراجشاهي بجمهورية بنجلاديش 809 عمليات جراحية، والكشف على 5979 فردًا، وتوزيع ما يقارب 1688 نظارة طبية للمرضى، الذين يعانون خللا أو ضعفا في الإبصار.

كذلك قام الفريق التطوعي في نيجيريا بتنفيذ 1600 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، والكشف على 15740 حالة، وصرف 2663 نظارة طبية مع تقديم علاجات مناسبة للمحتاجين في مدينتي كانو وبوتشي. تأتي الحملات الطبية، التي يمولها وينفذها المركز في الدول ذات الاحتياج بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وضمن الواجب السعودي في تلبية النداء الإنساني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.