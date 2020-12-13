شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين» يناقش تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، انطلقت أمس، ندوة تفاعلية بعنوان «إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي»، عن بعد، التي نظمها المشروع بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة واسعة من 18 دولة عربية. مستهدفة التعريف بإدارة عمليات الأعمال كمنهج إداري حديث يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات.

تحفيز الإبداع والتكامل مع التحول الرقمي

قال الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية: تعد إدارة العمليات أحد أهم الأسس الرئيسة للتطوير والتميز المؤسسي، حيث توجد في كل مؤسسة سواء كان في القطاع الخاص أم العام مجموعة من العمليات تشكل أساس وجودها، وتسهم في الارتقاء بمنتجاتها وخدماتها، وتمثل إدارة العمليات الدور المركزي في تحسين كفاءة وفاعلية الأعمال، وتحفيز الإبداع والمرونة والتكامل مع التحول الرقمي، وتمكن المؤسسات من تحديد وتصميم وتنفيذ ورقابة وتحسين عملياتها باستمرار، كما تأخذ مؤشرات الأداء أهمية في تحقيق التطوير والتميز المؤسسي. فمن خلال تحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة وخاصة في المجال الاستراتيجي، والموارد البشرية، وعمليات الأعمال، ورضا المتعاملين والمستفيدين، يمكن مراقبة ومتابعة صحة وتطور المؤسسة، بالإضافة إلى قياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف طويلة المدى، وإجراء التعديلات اللازمة للبقاء على المسار التصاعدي الصحيح، والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والنتائج في المستقبل، وتمكن المؤسسة من حل المشكلات واستثمار الفرص بالوقت المناسب.

وأضاف: وحرصا على نشر المعرفة والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الإدارية جاءت الندوة التفاعلية المتخصصة للتعرف على دور إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي، ونتطلع إلى أن تترجم مخرجات هذه الندوة إلى واقع ملموس يسهم في تطوير العمل في دولنا وينقله لأفضل المستويات بإذن الله، وأن تكون توصيات هذه الندوة خارطة طريق للتطوير والتميز المؤسسي في الأجهزة الحكومية وتقديم أحدث العلوم والتجارب الناجحة بإدارة العمليات كمنهج إداري لتحسين جودة الخدمات والمنتجات فضلا عن كونها فرصة للتعارف بين المهتمين والمختصين وتبادل التجارب والخبرات.

المواءمة بين المؤشرات المحلية والدولية

اقترح وزير تطوير القطاع العام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية د. خليف الخوالده، خلال حديثه في المحور الأول عن الإدارة بالمؤشرات، وجود مؤشر لأربع سنوات قادمة، ووضع المؤشرات قبل وضع الإستراتيجية والمواءمة بين المؤشرات المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس أداء المؤسسات ما لم يكن هناك مؤشرات. مؤكدا أنها مدخل للتطوير المؤسسي والذي تحدث فيه عن مفهوم وخطوات الإدارة بالمؤشرات، والبعد العالمي في المؤشرات، والأثر على الأداء المؤسسي.

تمكين العاملين في القيادة

دعا مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق د. محمد الأبشيهي خلال مداخلة تطرق فيها إلى التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمات، إلى العمل على إيجاد الحلول وتمكين العاملين في القيادة وإيجاد مقاييس ومعايير وقياس العمليات وإيجاد نماذج وتصاميم للعمليات في الإدارة لتكون خريطة عمل إضافة إلى دعم الحوكمة في العمل.

المساعدة في التنبؤ بالمخاطر والنتائج

إيجاد لغة مشتركة للابتكار

أوضح خبير الابتكار المؤسسي من المملكة عبدالواحد الغانم، أن الابتكار يعد إحداث التغيير وخلق قيمة ومنفعة للبقاء على صلة بالواقع المتغير واكتشاف المستقبل والانتقال بطرق جديدة وتوظيف أدوات مثل الأفكار والاختراعات والمنتجات والعمليات والتكنولوجيا والعمل المؤسسي لتحقيق وايصال تلك المنفعة والقيمة من خلال توظيف الابتكار وإيجاد لغة مشتركة للابتكار في المنظمة، لتحقيق المنفعة للمستفيدين والعاملين في المنظمة، وللمنظمة ونموها، والمجتمع والدولة.

لفت استشاري الإدارة والتميز المؤسسي، وخبير التنمية الإدارية، وعضو هيئة التدريس بجامعة قناة السويس المصرية د. محمد باغه، إلى مزايا وخصائص مؤشرات الأداء، وكيفية تحديد المؤشرات، وأنواع المؤشرات، ومزايا المؤشرات الذكية، واستخدام المؤشرات لقياس الأداء، وتقرير مؤشرات الأداء ولوحة القيادة، وتطرق في المحور الخامس إلى دور مؤشرات الأداء الرئيسة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي، ربط الإستراتيجية بمؤشرات الأداء الرئيسة، واستخدام مؤشرات الأداء لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف، والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والنتائج، وحل المشكلات واستغلال الفرص بالوقت المناسب، وإشراك العاملين Employee Engagement في تحديد المؤشرات، وأثر ذلك في رفع المعنويات ونشر الأجواء الإيجابية في المنظمة.

مواجهة التحديات لتحقيق التطوير

أبان المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجمهورية مصر العربية د. عبد السلام حسام الدين، في مداخلته التحديات التي تواجه القطاع الحكومي الخدمي لتحقيق مؤشرات الأداء المتمثلة في ما تشكله مؤشرات الأداء من تحديات لمؤسسات القطاع الحكومي، والصعوبات والمشكلات التي تواجهها في تحديد مؤشرات الأداء، وكيفية مواجهة تحديات مؤشرات الأداء والمساهمة بشكل فاعل في تطوير الأداء المؤسسي.

إدارة العمليات منهج يحسن الجودة

أشار مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية د. عزام إرميلي، إلى التعريف بإدارة العمليات كمنهج إداري حديث لتحسين جودة الخدمات والمنتجات بما ينسجم مع احتياجات المستفيدين «المقصود بالعمليات، مكونات العملية، وممكنات العملية، وأنواع العمليات، ودور وأهمية إدارة العمليات كمنهج إداري حديث في تطوير الأداء المؤسسي»، وتطرق في المحور الثالث إلى مراحل دورة حياة إدارة عمليات الأعمال والأنشطة المتضمنة في كل مرحلة «تحديد العمليات، واستكشاف العمليات، وتحليل العمليات، وإعادة تصميم العمليات، وتنفيذ العمليات، ومتابعة ورقابة العمليات».