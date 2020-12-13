شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراكم النفايات الطبية.. تخصصي الطائف لشركة النظافة: نحمّلكم مسؤولية العدوى بسبب تقصيركم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يشكو مجمع مستشفى الملك فيصل من عدم التزام الشركة المسؤولة عن النفايات، ما أدى لتراكمها داخل المستشفى. فيما علمت "الخليج 365" أن إدارة المستشفى أخطرت الشركة في «إنذار نهائي شديد اللهجة» بأن النفايات تتكدّس بالمكب الرئيسي بالمجمع لأكثر من ۱۰ أيام لعدم التزام الشركة بنقل النفايات العادية إلى خارج المجمع كما نصت عليه بنود العقد، ما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للحشرات والقوارض والزواحب وانتشار الروائح الكريهة، ما يهدد بكارثة بيئية.

وقال المجمع في إخطاره: «ننذرکم بسرعة تلافي جميع الملاحظات خلال 48 ساعة وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ اللازم نظاما ونحملكم ما ينتج عن ذلك من عدوى بسبب تراكم هذه النفايات». يأتي هذا الإنذار النهائي عقب إنذارات سابقة في إشارة لتفاقم الوضع، كما أن أمانة الطائف دخلت في وقت سابق على الخط، إذ حذرت الشركة نفسها من عدم إلقاء النفايات الطبية في المرمى دون معالجة لما تنظوي عليه من مخاطر بيئية.. إلا أن الأزمة مستمرة منذ أشهر.