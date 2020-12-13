تخصصات ووظائف ترسم خارطة المستقبل المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تشترط بعض الجهات التوظيفية الخلفية العلمية وموافقة تخصص الشهادة للوظيفة لاختيار من ترغب في توظيفهم، تسارع جهات أخرى بتوظيف المتقدمين إليها بمجرد امتلاك أحدهم مهارات محددة تتناسب مع الوظيفة المطروحة.

وتورد «مكة» في هذا الصدد مجموعة من التخصصات الأساسية والفرعية، والتي يمكن للخريج اختيار ما يناسبه منها للحصول على فرصة عمل ملائمة تحقق طموحه، وتعود عليه بعائد مادي يلبي احتياجاته المعيشية.

تكنولوجيا المعلومات:

أمن المعلومات والفضاء الالكتروني

يغطي تخصص أمن المعلومات والفضاء الالكتروني مجالات مثل: التشفير والبرمجة وقواعد البيانات لإعداد القوى البشرية في مجال الحماية من الهجمات الرقمية والاختراق وحماية المعلومات والبيانات.

مجالات العمل:

الدعم الفني

شركات تكنولوجيا المعلومات

الحماية الرقمية

الشركات والمؤسسات

المراكز والمعاهد

شركات المواقع الالكترونية

شركات البرمجة

تكنولوجيا معلومات الأعمال

يهدف التخصص إلى تكامل تكنولوجيا المعلومات مع متطلبات عمليات الأعمال؛ لتوفير المعلومات التي يحتاجونها لتحقيق أهداف هذه المنظمات، ويزود التخصص الطلبة بتطبيقات الحاسوب في مجال الإدارة بمواد تتناول البرمجة الهيكلية وقواعد البيانات وتطبيقات الانترنت.

مجالات العمل:

شركات التجارة الالكترونية

الشركات والمؤسسات

المراكز والمعاهد

شركات المواقع الالكترونية

نظم المعلومات الحاسوبية

يهدف تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية إلى تطوير مجموعة من الأسس والقواعد التي تؤدي إلى تحسين طرق تصميم البرمجيات بطريقة تلبي احتياجات المستخدمين، وهو لا يهتم بكتابة البرنامج نفسه، بل يهتم بتحسين عملية تطوير وضع البرنامج، والأخذ بعين الاعتبار القدرة على تطوير البرنامج بسهولة لاحقا.

مجالات العمل:

شركات الاتصالات

شركات تكنولوجيا المعلومات

الشركات والمؤسسات

المراكز والمعاهد

شركات المواقع الالكترونية

شركات البرمجة

علم حاسوب

علم الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات والتطبيقات التي تشكل الأساس لأتمتة نقل المعلومات، ويركز التخصص على أساسيات علوم الحاسوب كلغات البرمجة، وقواعد البيانات، والمترجمات وهيكلة البيانات، وتصميم البرمجيات المختلفة، ونظم التشغيل.

مجالات عمل علم الحاسوب:

شركات تكنولوجيا المعلومات

الحماية الرقمية

الشركات والمؤسسات

المراكز والمعاهد

شركات المواقع الالكترونية

شركات البرمجة

تخصصات التصميم والإعلان

يهدف التخصص لمنح الطلبة تعليما متعدد المناهج في موضوعات متنوعة ومترابطة، تتضمن خلق أفكار تصميمية بمزج النصوص والصور.

مجالات العمل:

استوديوهات الإنتاج

شركات ألعاب الفيديو

الشركات التجارية

تطوير التطبيقات والبرامج

شركات تصميم المواقع الالكترونية

أستدويوهات التصوير

شركات التصميم

شركات الدعاية والإعلان

محطات الإذاعة والتلفاز

شركات الأونلاين

المجلات ودور النشر

شركات الطباعة

العلوم

الأحياء الدقيقة

يهدف التخصص إلى إعطاء الطالب الأساسيات النظرية والعملية والتطبيقية في المجالات الطبية والحيوية بما يحتاج سوق العمل في المستشفيات ومصانع الأدوية والأغذية.

مجالات العمل:

المختبرات الطبية

الصناعات الدوائية

مجالات صحية

الصناعات الغذائية

المبيعات

ضبط الجودة

المختبرات العلمية والبحثية

التكنولوجيا الحيوية

يهدف التخصص إلى تطبيق العلوم البيولوجية والكيماوية لإنتاج مواد جديدة أو تحسين مواد موجودة أصلا أو استحداث وتطوير بعض الطرق في دراسات التقنيات الحيوية التي لها علاقة بالإنسان والحيوان والزراعة والبيئة، واستخدامها لتشخيص وعلاج بعض الأمراض، ولإنتاج نباتات ذات صفات مرغوبة مثل مقاومة الأمراض.

مجالات العمل:

المختبرات الطبية

شركات الأجهزة الطبية

مجالات زراعية

المراكز البحثية

المستشفيات

العلوم الجنائية

الجامعات

شركات الأغذية

مختبرات المياه والبيئة

شركات دوائية

الإحصاء

يهدف التخصص إلى تزويد الطالب بقاعدة معرفية تؤهله للعمل كإحصائي في قطاع الصناعة والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويركز على تدريس الإحصاء التطبيقي واستخدام الحاسوب.

مجالات العمل:

شركات ومكاتب التحاليل الإحصائية

البنوك

شركات التأمين

مراكز البحث والتطوير

شركات الحوسبة

الجمعيات والمراكز العلمية

الفيزياء الطبية والحيوية

يتناول التخصص مواضيع في فيزياء الإشعاع والوقاية الإشعاعية والفيزياء البيئية واستخدام الطاقة النووية في إنتاج الطاقة، إضافة إلى مجالات أخرى في الصناعة والطب والزراعة.

مجالات العمل:

المستشفيات والمراكز الصحية

مراكز التصوير الإشعاعي

شركات المعدات الطبية

الصناعات الاستخراجية

المختبرات العلمية والبحثية

استخراج وصناعات اليورانيوم

المفاعلات والمسارعات

ضبط وضمان الجودة

مصانع العدسات

الأرصاد الجوية

الطاقة والطاقة المتجددة

الجيولوجيا (علوم الأرض والبيئة)

يهدف التخصص إلى إعداد الطالب مهنيا للعمل في مجالات الرصد الزلزالي وأعمال التنقيب والتعدين واستكشاف الثروات المعدنية.

مجالات العمل:

الصناعات الاستخراجية

الرصد الزلزالي

المختبرات العلمية والبحثية

الآبار الجوفية والتنقيب

مجالات إدارة الموارد

المسح الجيولوجي

مجالات المياه والبيئة

قطاعات التعدين

الرياضيات

الرياضيات هي دراسة القياس والحساب والهندسة، وهو علم أساسي لجميع المواد العلمية الأخرى وحجر الزاوية في التقدم التكنولوجي والطبي والاقتصادي والتربوي.

مجالات العمل:

شركات ومكاتب التحاليل الإحصائية

البنوك

شركات التأمين

مراكز البحث والتطوير

شركات الحوسبة

الجمعيات والمراكز العلمية

الفيزياء

يهتم التخصص بإعداد الكوادر المؤهلة علميا في مجالي الفيزياء النظرية والتطبيقية، ويلبي حاجات الطلبة في الفيزياء العامة، والميكانيكا الكلاسيكية، والفيزياء الحديثة، وميكانيكا الكم والكهرومغناطيسية، والديناميكا الحرارية والفيزياء الذرية والنووية والرياضية، وفيزياء الحالة الصلبة والجزيئية والبصريات والفلك.

مجالات العمل:

مصانع الالكترونيات

المختبرات العلمية والبحثية

استخراج وصناعات اليورانيوم

الرصد الفلكي

المفاعلات والمسارعات

ضبط وضمان الجودة

مصانع العدسات

الأرصاد الجوية

الطاقة والطاقة المتجددة

الكيمياء

يهدف التخصص إلى إعداد الطالب من خلال تدريسه مساقات نظرية وعملية في الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية والكيمياء الفيزيائية والتحليلية والصناعية وتحضير المركبات العضوية، وفصل المركبات الطبيعية والكيمياء الكهربائية والدراسات البيئية، وأبحاث المياه وكيمياء المركبات العضوية الفلزية والمركبات البيوكيميائية، وكيمياء الغرويات والأدوية وكيمياء السطوح وكيمياء ملوثات البيئة.

مجالات العمل:

الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية

البحث الجنائي

التحليل الإشعاعي والنووي

المختبرات العلمية والبحثية

المبيعات وتسويق المواد الكيميائية

ضبط الجودة

الصناعات الصيدلانية والدوائية

مجالات المياه البيئة

الطب والصحة

الطب والجراحة (الطب البشري)

يتناول تخصص الطب مواضيع متنوعة تتمحور حول فيسيولوجيا الإنسان والتشريح البشري والأعضاء وعلم الأمراض والأدوية ومواضيع أخرى ذات الصلة، وتنقسم الدراسة إلى مرحلة نظرية ومرحلة عملية، حيث يهدف تخصص الطب إلى تخريج أطباء عامين قادرين على تقديم مستوى عال من الرعاية الصحية ومؤهلين للتخصص الدقيق في فروع الطب المختلفة.

مجالات العمل:

المستشفيات

شركات التأمين

المراكز البحثية

المصانع

كافة المجالات الصحية

العيادات

المراكز الطبية

مراكز العلاج والتأهيل

الطب البيطري

يهدف التخصص إلى إعطاء الطالب المهارات النظرية والعملية في تشخيص ومعالجة حيوانات المزرعة والطيور الداجنة، وكذلك اكتساب المهارات اللازمة في مجال صحة وسلامة الأغذية والصحة العامة، وتشمل الدراسة التدريب العملي في المركز الصحي البيطري داخل الجامعة.

مجالات العمل:

الطب البيطري

قطاع الأدوية

مصانع الأغذية

المسالخ

المراكز البحثية

المؤسسات الحكومية

المؤسسات الرقابية

مكاتب الاستشارات

المختبرات العلمية

التغذية

يهدف التخصص إلى إعداد الطالب للتعامل مع معظم الحالات الصحية والمرضية في المجتمع، فضلا عن توفير أخصائيين في مجالات التغذية المختلفة، كتغذية الإنسان والتغذية العلاجية والحميات، وهو أحد تخصصات المهن الطبية المساندة.

مجالات العمل:

المستشفيات

مراكز الرعاية

مراكز اللياقة البدنية

الفنادق

شركات الطيران والسياحة

مؤسسات الغذاء

المؤسسات العلمية

الصيدلة

أحد التخصصات الطبية الذي يعتمد بالدرجة الرئيسة على مجال الكيمياء والأحياء ويهدف لإكساب الطالب المعرفة في مجالات متعددة من العلوم الصيدلانية والممارسة الصيدلانية لتأهيل الطالب لمزاولة مهنة الصيدلة.

مجالات العمل:

مجالات عمل تخصص الصيدلة

مصانع الأدوية

مصانع المستحضرات

شركات الاستيراد والتصدير

الصيدليات الخاصة والحكومية

الصيدلة السريرية

مستودعات الأدوية

شركات التوزيع

العلاج الطبيعي

يهدف التخصص إلى تمكين الطالب من استخدام أسلوب شامل للوقاية والتشخيص ومعالجة المشاكل والاضطرابات الحركية باستخدام مختلف التمارين العلاجية والوسائل الفيزيائية، وكذلك تأهيل المرضى والمعاقين.

مجالات العمل:

المستشفيات

النوادي الرياضية

المراكز الصحية

مراكز التأهيل

المبيعات والتسويق

المسابح

المنتجعات الصحية

مراكز التدريب

الرياضة

التأهيل الرياضي

يعنى التخصص بالتعامل بدنيا وصحيا مع جميع الفئات الرياضية وغير الرياضية بهدف إعادة تأهيلها عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تأهيلية حركية وتمرينات علاجية للإصابات الرياضية ومشاكل الجهاز الحركي ووقاية وعلاج أمراض نقص الحركة.

مجالات العمل:

المستشفيات

مراكز الرعاية

المنتجعات الصحية

الأندية الرياضية

مراكز اللياقة البدنية

المسابح

التزويد والمبيعات

مؤسسات المجتمع المدني

المعسكرات والنوادي الصيفية

التدريب الرياضي

يؤهل التخصص الخريجين للعمل كمدرسين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك العمل كمدربين في مراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية، وأيضا إدارة هذه المراكز.

مجالات العمل:

الأندية الرياضية

مراكز اللياقة البدنية

المسابح

التوزيع والمبيعات

مؤسسات المجتمع المدني

المعسكرات والنوادي الصيفية

التربية الرياضية

يهدف التخصص إلى تزويد الطالب بكيفية تعليم معظم المهارات الرياضية، وإعداد البرامج التدريبية لبعض الرياضات الفردية والجماعية، وتزويده بالأسس والخبرات التي تمكنه من وضع برامج اللياقة البدنية بما يتناسب مع الرياضة التنافسية والرياضة للجميع، وتمكنه من إعداد وتنظيم العروض والمهرجانات الرياضية

مجالات العمل:

الأندية الرياضية

مراكز اللياقة البدنية

المسابح

التزويد والمبيعات

مؤسسات المجتمع المدني

المعسكرات والنوادي الصيفية

الزراعة والبيئة

علم الحيوان

التخصصات التي لها علاقة بالحيوان تكسب الطالب المعرفة العلمية المتعلقة بتربية وصحة الحيوانات، وتغذية حيوانات المزرعة، وإنتاج الدواجن وإدارة المراعي الطبيعية والتحسين الوراثي لحيوانات المزرعة.

مجالات العمل:

شركات المواد الزراعية

مصانع الأدوية البيطرية

مصانع الحليب والألبان

منشآت تربية المواشي

مختبرات المواد الغذائية

حدائق الحيوانات والمحميات

مجالات الرقابة الصحية

مؤسسات اللحوم والدواجن

المزارع

الشراء والتزويد

إدارة المياه والبيئة

يهدف تخصص إدارة المياه والبيئة إلى توفير تعليم نوعي للطالب يؤهله في الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية، وتزويده بالمعرفة الفنية اللازمة لتطوير ونمو مهاراته المهنية والشخصية في المستقبل، وإجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في جهود تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

مجالات العمل:

مجالات توظيف تخصص إدارة المياه والبيئة

الجمعيات والمنظمات البيئية

تحاليل المياه والبيئة

ضبط ومراقبة الجودة

الأرصاد الجوية

مراكز الدراسات

معالجة المياه

تقييم الأثر البيئي

إدارة المخلفات الصلبة والخطرة

الرقابة البيئية والإشراف

التربة والري

يهدف التخصص إلى إعطاء الطالب معلومات متخصصة في علم التربة والمياه والري والصرف الزراعي والأسمدة واستصلاح الأراضي وتصنيف التربة ومصادر المياه وأنظمة الري ومسح التربة وتصنيف النبات.

مجالات العمل:

المحميات الطبيعية

استصلاح الأراضي

المزارع والمراعي

المؤسسات الحكومية

الجمعيات والمنظمات البيئية

شركات شبكات الري

المكاتب الهندسية

الجمعيات والمؤسسات العلمية

المسح الجغرافي للتربة

مكاتب الاستشارات

مختبرات فحص التربة

نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

يهدف التخصص إلى تخريج متخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وذلك لسد حاجة السوق المحلية والعربية في التخصص المذكور.

مجالات العمل:

شركات أنظمة المعلومات الجغرافية

الاستشعار عن بعد

الرصد الزلزالي

المختبرات العلمية و البحثية

الآبار الجوفية والتنقيب

مجالات إدارة الموارد والمياه والبيئة

مؤسسات المسح الجغرافي والجيولوجي

المساحة والتخطيط العمراني

المؤسسات العلمية والبحثية

مكاتب وشركات الأراضي

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية

يهدف التخصص إلى تزويد الطالب بالمعرفة في مجالات الاقتصاد الزراعي والأعمال الزراعية مثل تقييم المشروعات الزراعية والتمويل والمحاسبة واقتصاديات البيئة وإدارة المشاريع الزراعية، واكتساب المعرفة العلمية في مجالات المصادر الطبيعية وتسويق المنتجات الزراعية وتطوير المجتمعات الريفية والبيئة.

مجالات العمل:

المنشآت الزراعية

شركات التمويل والاستثمار

البنوك

الجمعيات والمنظمات

المؤسسات الحكومية

تنظيم التجارة والاستثمار

قطاع الأغذية

المراكز البحثية

شركات الاستشارات

شركات المواد الزراعية

الإنتاج النباتي

يهدف التخصص إلى إكساب الطالب المعرفة العلمية المتعلقة بعلوم النبات وفسيولوجيا النبات وتكنولوجيا إنتاج البذور وأمراض النباتات والحشرات الاقتصادية، وتربية وتحسين النبات، كما يتعلم الطالب مواضيع متخصصة بإنتاج النحل والعسل والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية.

مجالات العمل:

مكاتب الاستشارات

المزارع

الوزارات ذات الصلة

مؤسسات المجتمع المدني

المناحل

المحميات الطبيعية

مصانع الأغذية

مراكز البحوث الزراعية

الآداب والعلوم الاجتماعية

الترجمة

يهدف التخصص إلى توفير المترجمين المؤهلين في المجالات التحريرية والشفوية وخدمة المؤتمرات والندوات وتشجيع الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية وبالعكس.

مجالات العمل:

مجالات العمل لتخصص الترجمة:

السفارات والملحقيات

مكاتب وشركات الترجمة

مؤسسات المجتمع المدني

شركات السياحة والسفر

الإعلام والصحافة

الفنادق

اللغة العربية وآدابها

يهدف التخصص إلى تدريس مواد متخصصة في حقول الأدب العربي عبر العصور الأدبية المختلفة، ومواد النحو والصرف وعلم اللغة والمعاجم، إضافة إلى تنمية المهارات اللغوية وتعزيزها لدى الطلبة وإكساب الطالب القدرة على التعبير بفصاحة وتحليل النصوص والإبداع الأدبي.

مجالات العمل:

شركات ودور النشر

الإعلام والصحافة

مكاتب الشخصيات السياسية

الشركات الخاصة

الوزارات والمؤسسات الحكومية

المؤسسات العلمية والبحثية

اللغة الإنجليزية وآدابها

تعد الإنجليزية ثالث أكثر لغة مستخدمة حول العالم، يحتوي التخصص على علوم فرعية مختلفة منها الأدب الإنجليزي واللغة والترجمة واللغة الإنجليزية التطبيقية، ويزود الطالب بمساقات في اللغة والأدب الإنجليزي والأمريكي والأدب المقارن والترجمة والكتابة والتحليل الأدبي واللغوي والشعر الإنجليزي.

مجالات العمل:

الشركات الخاصة

الفنادق

المؤسسات الحكومية

الإعلام والصحافة

المدارس

المؤسسات العلمية والبحثية

مكاتب الشخصيات السياسية

المعاهد والمراكز الثقافية

مكاتب وشركات الترجمة

المنظمات والجمعيات

شركات السياحة والسفر

التاريخ

يهدف التخصص إلى تدريس التاريخ القديم للشعوب وتاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ الحضارة العربية الإسلامية وتاريخ العالم المعاصر، ويدرس المواد التي تظهر تاريخ تجربة البشرية منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر.

مجالات العمل:

المؤسسات العلمية والبحثية

الإعلام والصحافة

متاحف الآثار

مؤسسات حفظ التراث

علم الاجتماع

يهدف تخصص علم الاجتماع إلى إعداد الباحثين الاجتماعيين والمرشدين والأخصائيين الاجتماعيين من خلال تزويد الطالب بالمعرفة النظرية والعملية.

مجالات العمل:

مؤسسات حكومية

مؤسسات تطوير المشاريع

المراكز البحثية

دور الرعاية

منظمات وجمعيات

المنظمات المانحة

علم النفس

يهدف التخصص إلى إكساب الطالب المعرفة والمعلومات والنظريات ضمن المساقات التي يتم تدريسها، وخبرات عملية من خلال التدريب الميداني في المؤسسات التربوية.

ويرفد هذا التخصص المدارس والمؤسسات التربوية والاجتماعية بكوادر مؤهلة للعمل فيها.

مجالات العمل:

المراكز الاستشارية

المراكز البحثية

المؤسسات الحكومية

بعض شركات التسويق

مؤسسات المجتمع المدني

شركات القطاع الخاص

الجغرافيا

يهدف التخصص إلى إكساب الطالب المهارات التطبيقية في الجغرافيا الطبيعية والبشرية ومهارات التقنيات الحديثة في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

مجالات العمل:

شركات أنظمة المعلومات الجغرافية

الاستشعار عن بعد

مؤسسات المسح الجغرافي

التنسيق اللوجستي

شركات تصميم الخرائط

المؤسسات العلمية والبحثية

مكاتب وشركات الأراضي

الفلسفة

يتناول التخصص دراسة تشكيلة واسعة من الفلسفة اليونانية والإسلامية والفكر العربي الحديث، إضافة إلى مواضيع ذات علاقة بالأخلاق السياسية والفكر النقدي، وتقدم منهجا لمقارنة الأسئلة والتحديات الفلسفية والثقافية الجديدة.

مجالات العمل:

مؤسسات المجتمع المدني

المراكز البحثية

الإعلام والصحافة

مؤسسات التنمية والتخطيط

المدونات والمواقع الإلكترونية

السياحة والآثار

إدارة وصيانة المصادر التراثية

يهدف التخصص إلى تأهيل الطالب في أعمال ترميم المواقع والقطع الأثرية والتراثية وصيانتها وإدارتها

مجالات العمل:

المؤسسات الحكومية

المتاحف

المعارض الفنية

شركات السياحة

المهن اليدوية

منظمات ذات صلة

علم الآثار

يهدف التخصص إلى تدريس المعارف النظرية حول الفترات الزمنية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي، إضافة إلى تدريب الطالب عمليا في المواقع الأثرية على أساليب المسح والتنقيب والتوثيق والتي تؤهلهم ليقوموا بدور ريادي في الكشف عن الآثار.

مجالات العمل:

مؤسسات حكومية

المتاحف

شركات ترميم الآثار

شركات الحفريات

منظمات ذات صلة

إدارة الفنادق

يهدف التخصص إلى تثقيف الطالب في مجالات إدارة العمليات الفندقية وأساليب التنظيم الفندقي والتسويق والإدارة المالية وإدارة الوظائف والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات السياحية، علاوة على تمكين الخريج الذي يعمل في مجال القطاع السياحي في فهم حاجات ورغبات السياح بما يكفل تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة.

مجالات العمل:

المطارات

المنشآت السياحية

شركات السياحة

تنظيم الفعاليات

المستودعات

المطاعم و الصالات

شركات التسويق

الإدارة السياحية

يهدف التخصص إلى تدريس الطلبة النظرية المتكاملة في المجالات الأساسية في السياحة المحلية والتخطيط والتسويق السياحي، وكذلك تدريسهم مهارات الاتصال وفن التعامل مع السياح، وتدريبهم عمليا على فنون الإرشاد السياحي وإدارة العلاقات السياحية البيئية والتاريخية، ويعطى الطالب مساقات في اللغات والتاريخ والإدارة السياحية وبعض العلوم الأثرية.

مجالات العمل:

الشركات السياحية

الفنادق

مؤسسات حكومية

متاحف الآثار

منظمات ذات صلة

القانون والسياسة

العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية

يتناول التخصص دراسة العلاقات والسياسات الدولية وتطوراتها وقضاياها المعاصرة مثل العولمة وصراع الحضارات ومشكلات التسلح ومشكلة المياه والصراعات الإقليمية، والتعرف إلى المنهجيات العلمية في كيفية دراسة وتحليل السياسات الدولية.

مجالات العمل:

وزارات ودوائر حكومية

المؤسسات الإعلامية

مؤسسات المجتمع المدني

المنظمات العالمية

بعض الشركات الاستثمارية

الدوائر الأمنية

مراكز الدراسات والتخطيط

العلوم السياسية

يقدم التخصص للطلاب بعدا أكاديميا في علم السياسة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الدولية والدبلوماسية والمفاوضات والسياسة الخارجية والمنظمات الدولية والفكر السياسي والنظرية السياسية وفض النزاعات، وغيرها من الحقول المعرفية المهمة في علم السياسة والعلاقات الدولية.

مجالات العمل:

الوزارات والدوائر

المؤسسات الإعلامية

مؤسسات المجتمع المدني

المنظمات العالمية

الدوائر الأمنية

مراكز الدراسات

القانون (الحقوق)

يغطي تخصص القانون مجالات قانونية متعددة مثل مجالات عقود التأمين والتحكيم التجاري الدولي وحقوق الملكية الفكرية والقانون الجنائي وعقود التجارة وفض النزاعات.

مجالات العمل:

مكاتب المحاماة

شركات التأمين

منظمات حقوق الإنسان

الشركات والمصانع

المحاكم والقضاء

البنوك وشركات التمويل

الجمعيات