شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تركيا أصبحت وجهة لجراحات التجميل اعتمادا على الدعاية الخادعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري جراحة نحت وترميم الجسم، الدكتور خالد الزهراني، إن تركيا أصبحت وجهة لجراحات التجميل اعتمادا على السعر الزهيد، والدعاية الخادعة المكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف " الزهراني " خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":"جراحات التجميل إجراء اختياري وليس ضرورة، لكن مواقع التواصل حولتها إلى ظاهرة ".

وأوضح أن توقعات المريض من أهم المحاذير التي نراعيها، ويجب أن نقنع المريض أن هدفنا من التجميل إظهار أفضل صورة لجسمك، وليس صناعة نسخة أخرى من فنانة أو مشهور.