الراصد الحربي: أخدود هوائي بارد يمر بـ8 مناطق.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي

توقع الراصد الجوي عبدالله الحربي، اليوم السبت، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر الجاري، وذلك نتيجة مرور أخدود هوائي بارد يؤثر على المناطق المملكة.

وعبر حسابه على «تويتر» قال الحربي: حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن مرور أخدود هوائي بارد يؤثر على مناطق المملكة اعتبارًا من 15 ديسمبر؛ تشمل أجزاء من مناطق «تبوك ـ الجوف ـ المدينة ـ الحدود الشمالية»، إلى جانب أجزاء من «مكة والقصيم وشمال الوسطى وشمال الشرقية».

وأوضح الحربي، أنه «بداية من مساء الثلاثاء المقبل، تصل الأمطار إلى سواحل الرايس وغرب المدينة وشمالها وشمال شرقها، وحائل وشمال القصيم»، لافتًا إلى أن «الفرص محتملة على الحفر والكويت ورفحا والعويقيلة».

وأضاف: صباح الأربعاء تصل السحب الممطرة سواحل رابغ ومستورة وجدة والحرات جنوب وجنوب غرب المدينة والمهد، وتمتد شرقًا إلى شمال عفيف والقصيم.. وخلال الفترة بين الظهيرة والمساء ستكون فرص الأمطار محتملة بشكل متوسط على مكة وجنوب جدة، وكذا على شمال الوسطى والقصيم وشمال الشرقية.

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