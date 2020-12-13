سياسي / مصر الأردن تؤكدان أهمية تفعيل التعاون المشترك



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، منوّهًا بأهمية تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، جلسة مباحثات اليوم بالعاصمة القاهرة بين وفدي مصر والأردن ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في البلدين.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز، لافتًا النظر إلى أهمية التشاور لبدء عمل اللجان الفنية التي يتعيّن تفعيلها خلال المدة المقبلة في المجالات كافة والتعاون المشترك.

من جانبه أكد وزير الزراعة الأردني محمد حسن داوودية رئيس وفد بلاده في المباحثات الثنائية، أهمية تعزيز أواصر التعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات، مبينًا أن هناك تكليفات بشأن تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوّه الوزير الأردني بأهمية جلسة المباحثات الثنائية التي تناولت بعض المسائل والملفات التي سيُعملُ عليها للتوصل إلى مقترحات تنفيذية محددة بشأنها، فضلاً عن العمل على تحديد صيغة مشتركة للمعوقات كافة التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.

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23:09ت م

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