السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 244,011 إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244,011 إصابة جديدة و 3,013 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,718,811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294,535 حالة وفاة.

// انتهى //

22:55ت م

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واشنطن 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244,011 إصابة جديدة و 3,013 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,718,811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294,535 حالة وفاة.// انتهى //22:55ت م0095

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