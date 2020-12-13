رياضي / الاتحاد السكندري يفوز على بيراميدز بالدوري المصري لكرة القدم



‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

فاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة

وبهذا الفوز حصد الاتحاد السكندري ثلاث نقاط، بينما بقى بيراميدز بلا رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق البنك الأهلي مع مضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "اتحاد الشرطة"، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليحصد الفريقان بهذا التعادل نقطة في رصيد كل منهما.

// انتهى //

22:39ت م

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‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز حصد الاتحاد السكندري ثلاث نقاط، بينما بقى بيراميدز بلا رصيد من النقاط.وفي مباراة أخرى تعادل فريق البنك الأهلي مع مضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "اتحاد الشرطة"، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليحصد الفريقان بهذا التعادل نقطة في رصيد كل منهما.// انتهى //22:39ت م0091

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