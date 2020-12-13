

الرباط 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفا و098 حالة.

// انتهى //

21:46ت م

0084



الرباط 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفا و597 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 47 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفا و098 حالة.// انتهى //21:46ت م0084

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.