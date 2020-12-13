السعودية اليوم / صقارون يهنئون مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنجاح نسخته الثالثة



الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

هنأ صقارون سعوديون ودوليون إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمناسبة نجاح نسخته الثالثة، التي انطلقت في 28 نوفمبر الماضي، وانتهت اليوم السبت 12 ديسمبر، على أرض المهرجان في مَلهم شمال مدينة الرياض.

ورفع الصقارون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح بمستوى التنظيم، الذي يتطور عاماً تلو الآخر، مشيراً إلى أنه اليوم بات علامة فارقة بين مهرجانات الصقور في المنطقة والعالم.

من جهته، أشاد الصقار البحريني خالد بن سفر الهاجري بالمستوى المتطور لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يستخدم أجهزة متقدمة لقياس سرعة الصقر والزمن الذي يقطع فيه مسافة الملواح.

بدوره, أكد الصقار السعودي عبدالله بن عبدالهادي المطيري أن المسؤولية كبيرة على عاتق نادي الصقور السعودي، الذي يبحث عن التطوير المستمر للمهرجان الأكبر من نوعه في العالم، معربًا عن سعادته بالمشاركة هذا العام بالمهرجان، وتمكن فيها من تحقيق لقبين غاليين يحملان اسم كأس الملك عبدالعزيز.

// انتهى //

21:17ت م

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الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسهنأ صقارون سعوديون ودوليون إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمناسبة نجاح نسخته الثالثة، التي انطلقت في 28 نوفمبر الماضي، وانتهت اليوم السبت 12 ديسمبر، على أرض المهرجان في مَلهم شمال مدينة الرياض.ورفع الصقارون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي - حفظهما الله - على التوجيه بإقامة المهرجان، حرصاً على عدم انقطاع الصقارين عن هوايتهم، وصوناً للإرث السعودي العريق، عبر مهرجان الصقور الذي خُصصت له جوائز نقدية تجاوزت 22.7 مليون ريال.وأشاد الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح بمستوى التنظيم، الذي يتطور عاماً تلو الآخر، مشيراً إلى أنه اليوم بات علامة فارقة بين مهرجانات الصقور في المنطقة والعالم.من جهته، أشاد الصقار البحريني خالد بن سفر الهاجري بالمستوى المتطور لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يستخدم أجهزة متقدمة لقياس سرعة الصقر والزمن الذي يقطع فيه مسافة الملواح.بدوره, أكد الصقار السعودي عبدالله بن عبدالهادي المطيري أن المسؤولية كبيرة على عاتق نادي الصقور السعودي، الذي يبحث عن التطوير المستمر للمهرجان الأكبر من نوعه في العالم، معربًا عن سعادته بالمشاركة هذا العام بالمهرجان، وتمكن فيها من تحقيق لقبين غاليين يحملان اسم كأس الملك عبدالعزيز.// انتهى //21:17ت م0079

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