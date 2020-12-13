اجتماعي / كلية الطب بجامعة نجران تنفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية



نجران 27 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

نظمت كلية الطب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران اليوم، حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك في متنزه الملك فهد.

وهدفت الحملة التي انطلقت بمشاركة عدد من طلاب وطالبات كلية الطب وعدد من الدكاترة المختصين، إلى توعية المجتمع تجاه الإنفلونزا الموسمية، والتعريف باللقاح وأهميته لمواجهة التعامل في حال الإصابة بها، وكذلك تقديم اللقاح لزوار الحملة، وتثقيفهم بأعراض الإنفلونزا الموسمية.

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19:49ت م

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