شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة في مجال تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة، لافتة إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالات. وقالت "الشمري" في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس، إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.

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