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فيديو وصور لخروج قوات للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدن

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2020-12-12

فيديو وصور لخروج قوات للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجموعة من الصور ومقطع فيديو لخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن.

وكان التحالف قد أكد في وقت سابق، الالتزام التام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.

وقال التحالف في بيان له: إن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.

وأوضح التحالف أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.

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