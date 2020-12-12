ضبط موقعين مخالفين لبيع الدجاج الحي بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت لجنة رباعية بمحافظة جدة موقعين مخالفين لبيع الدجاج الحي (النتافات) والذبح العشوائي بنطاق حي قويزة.

وتواصل اللجنة الرقابة على محلات بيع الدواجن بنطاق حي قويزة، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة جدة، وشرطة المحافظة، ومكتب العمل، وبمشاركة الجهات المساندة، وذلك للتأكد من خلو الأسواق من إنفلونزا الطيور.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس عادل الشيخ أنه جرت مصادرة الدجاج وإتلافه من قبل اللجنة لوجود اشتباه بحالات مرضية وأنه غير صالح للاستهلاك الآدمي مما قد يؤثر على صحة الإنسان وسلامته من المرض. مما أدى إلى إغلاق المحلات فورا ومصادرة الأواني والمعدات المستخدمة بالذبح، وجرى تطهير المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيمها بالمطهرات، وأخذ التعهدات على أصحابها.