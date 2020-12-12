شكرا لمتابعة خبر عن آل جابر ينشر مقطعًا لعناق بين قائدين في أبين ويُعلق: يوم جديد من العمل المشترك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

نشر سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، مقطع فيديو لعناق بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف.

وعلق " آل جابر " على الفيديو، قائلا:" عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها ".

وكان التحالف العربي أكد على التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري، لافتا إلى أن عملية فصل القوات وخروجها من ‎أبين و ‎عدن تسير بانضباطية والتزام.

‏وأشار التحالف إلى خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و ‎عدن يسير حسب المخطط له.