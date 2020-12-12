التحالف: التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد التحالف العربي على التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري. أكد التحالف العربي على التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري. وأوضح التحالف العربي، أن عملية فصل القوات وخروجها من ‎أبين و ‎عدن تسير بانضباطية والتزام. ‏وأشار التحالف إلى خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و ‎عدن يسير حسب المخطط له.

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