شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 239 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 350,347 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6036 حالة وفاة، إلى جانب وجود 517 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.