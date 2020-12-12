شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "صحة الحدود الشمالية" يكشف "الخطة الصفرية" بعد تسجيل "صفر كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت منطقتي الحدود الشمالية والباحة حالات صفرية لفيروس كورونا إذ لم تسجلان أي حالات إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد المتحث الرسمي لـ " صحة الحدود الشمالية " " فهد العنزي " أن هذة النتيجة التي يتمنى أن تسود جميع مناطق المملكة جاءت بعد وضع أمير المنطقة خطة صفرية بالتعاون مع الجهات المختصة ، وفقاً للإخبارية .

وأضاف أن هذه الخطة تشمل على شقين " شق توعوي " ، و" شق رقابي " ، وتعتبر نفس الإجراءات المتبعة في جميع المناطق إلا أنها كانت أكثر إلتزاماً وتشدداً ، مشيراً إلى أنا ليست المرة الأولى لتسجيل صفر حالات .