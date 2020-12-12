شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح أحقية المرأة بمطالبة زوجها بنفقة المسكن في حال خلعته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل أن خدمة «صحيفة الدعوى» التي توفرها عبر بوابة «ناجز»، تتيح للمستفيد رفع دعوى في إحدى المحاكم العامة، أو الجزائية، أو الحقوقية، أو الأحوال الشخصية أو العمالية.

وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على إيضاح جميع الحقوق المتعلقة بالمستفيدين، والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم، دون زيارة المحكمة وفقا لخدمة «صحيفة الدعوى» إلا في حال طُلب من المستفيد مراجعة المحكمة عبر رسالة جوال.

وأشارت إلى ضررة معرفة هوية المدعى عليه حتى يتمكن المستفيد من تقديم الدعوى.

وجاء ذلك ردًا من وزارة العدل على استفسار حول أحقية المرأة بمطالبة زوجها بنفقة المسكن في حال خلعته ولديها أطفال بحضانتها ولديها شقة (بالإيجار).

وردت الوزارة قائلة إنه بإمكان المرأة التقدم بالدعوى عبر خدمة «صحيفة الدعوى» عبر الرابط التالي من هنــــــــا .