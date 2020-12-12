شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحمد خوقير أول شخص غير أمريكي يترأس قطاع الوقود بالمعهد الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يعد المهندس "أحمد خوقير" هو أول شخص لا يحمل الجنسية الأمريكية يترأس قطاع الوقود والبتروكيماويات في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين، منذ تأسيسه قبل 100 عام.

وحصل الدكتور خوقير على المنصب بعد منافسة قوية مع كبار البروفيسورات والمهندسين من أرقى الجامعات وكبرى شركات الطاقة على مستوى العالم، وتدرج من نائب ثانٍ لقطاع الوقود والبتروكيماويات في عام ٢٠١٨، ثم نائب أول للرئيس عام ٢٠١٩، ثم رئيس للقطاع عام ٢٠٢٠.

وقال الدكتور أحمد خوقير، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أنهم في المعهد يهتمون بالسياسات والتحديات التي تواجه قطاع الوقود والبتروكيماويات وأنظمة السلامة والبيئة ولديهم مؤتمرات علمية ودولية، إلى جانب وجود منح لأمريكا ومنح لطلبة الثانوي، مؤكدًا أنه يسعى لتعريف الناس في دول الخليج بهذا القطاع.

ويعتبر الدكتور أحمد خوقير أول عربي يحصل على درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية من المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين عام ٢٠١٧، وهي أعلى درجات العضوية في المعهد التي يمكن لأي مهندس كيميائي أن يصلها، كما كان أول شخص من خارج أمريكا الشمالية في تاريخ المعهد يرشح وينتخب لمجلس الزملاء Fellows Council، وهو مجلس من عدد محدود جدا من كبار المهندسين على مستوى العالم.

ونال الدكتور خوقير أيضاً، جائزة الخدمة المتميزة Distinguished Services Award من المعهد، كأول شخص في تاريخ الجائزة يحصل عليها من خارج أمريكا، وهذه الجائزة تعطى تقديرا لجهود الشخص وتمكنه في مجال الوقود والبتروكيماويات، وتعد من الجوائز القيمة في هذا المجال.

وكان قد أختير كأول مدير عربي في قطاع الوقود والبتروكيماويات عام 2010، وإضافة لذلك، فهو مشارك بخمس لجان مختلفة بالمعهد، وهذا عدد غير مسبوق في المشاركة في الإدارة حتى لمن هم من داخل أمريكا، ويشكل وضع جائحة كورونا تحديا إضافيا بإدارة القطاع عن بعد وإيجاد حلول لمساعدة المهندسين المتأثرين بالجائحة حول العالم.