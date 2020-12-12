شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قول الأم لولدها "حسبي الله ونعم الوكيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله السلمي حكم قول الأم لولدها " حسبي الله عليك " أو حسبي الله ونعم الوكيل " .

وقال " السلمي " أنه لا يجوز أن تقول الأم ذلك لولدها لأنه دعاء عليه كأنها تقول " يكفيني الله منك أو من بليتك " فقد تندم على ذلك .

وأضاف "السلمي " في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة الفضائية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الدعاء على الأولاد ، فقال : " لا تدعوا على أولادكم ، لا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على أموالكم ، لا تدعوا فتوافقوا ساعةً يُستجاب لكم " ، أي تندمون .