شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قول الأم لولدها "حسبي الله ونعم الوكيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ عبد الله السلمي حكم قول الأم لولدها " حسبي الله عليك " أو حسبي الله ونعم الوكيل " .
وقال " السلمي " أنه لا يجوز أن تقول الأم ذلك لولدها لأنه دعاء عليه كأنها تقول " يكفيني الله منك أو من بليتك " فقد تندم على ذلك .
وأضاف "السلمي " في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة الفضائية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الدعاء على الأولاد ، فقال : " لا تدعوا على أولادكم ، لا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على أموالكم ، لا تدعوا فتوافقوا ساعةً يُستجاب لكم " ، أي تندمون .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قول الأم لولدها "حسبي الله ونعم الوكيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.