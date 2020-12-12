الأرصاد عن طقس الأحد: سحب ممطرة على منطقتين

توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، أن تتأثر منطقتا جازان وعسير، الأحد، بسحب رعدية ممطرة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه: بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان ومرتفعات عسير.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار «المركز»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 16/ 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

ونوّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من بعد غدٍ الاثنين حتى الخميس التالي، وذلك على أجزاء من مناطق المملكة.

وحسب ما ورد إليها من «المركز الوطني للأرصاد»، أفادت المديرية بتأثر مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني، من تعرُّض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا «الرياض والقصيم» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة؛ الجميع بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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