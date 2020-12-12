بالفيديو.. عناقُ أخوّة وسلام بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية و«الانتقالي الجنوبي»

بث سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر مقطع فيديو لقائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معقبًا بالقول «عناق أخوّة ورسالة سلام».

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» قال السفير: «عناق أخوة ورسالة سلام في أبين، بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له، مؤكدًا أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.

وأكد التحالف، التزام الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

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