تفويج مليون معتمرة

فوجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التطويرية النسائية، منذ بداية موسم العمرة أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام. وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بوكالة الشؤون التطويرية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الرئاسة استقبلت 26209 معتمرات في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المعتمرات في المرحلتين الثانية والثالثة 326603، أما قاصدات المسجد الحرام لأداء الصلاة فوصل عددهن إلى 669818 امرأة. وأكدت الدعدي نجاح مراحل العمرة الثلاث، والتزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.



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